Вице-спикер Совета Федерации, глава Комиссии по контролю за достоверностью сведений имущественного характера Юрий Воробьев заявил, что все сенаторы предоставили декларации со сведениями о доходах и расходах за 2017 год, передает РИА Новости.
"Все члены Совета Федерации предоставили декларации со сведениями о доходах и расходах парламентариев и членов их семей", — сообщил Воробьев.
Госслужащие и приравненные к ним лица в соответствии с законодательством должны подавать декларации ежегодно до 1 апреля.
Председатель Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская также сообщила, что все депутаты, с учетом уже сложивших мандаты парламентариев, к настоящему времени представили декларации, передает ТАСС .
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