Заместитель председателя правительства Ольга Голодец в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора заявила, что детское питание в России должно соответствовать всем стандартам качества, передает ТАСС.
Голодец подчеркнула, что правительство намерено постоянно ужесточать требования к этой продукции и будет "только наращивать" требования по качеству питания с учетом фактора сезонности, числа солнечных дней и других сопутствующих факторов.
Она также отметила, что все профильные службы работали и продолжат работу на высоком уровне, "не допуская ни замен, ни перемен".
По ее словам, дети в стране обязаны получать качественное питание во всех учреждениях, которые находятся под контролем властей — как летние лагеря, так и школьные и дошкольные учреждения.
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