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У США остался в запасе "более жесткий" ответ на мнимую причастность России к "делу Скрипаля". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Washington Post и два источника из американской разведки.
Отмечается, что советники президента США Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа, из которых американский лидер выбрал "средний по жесткости", предполагающий высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле. "Легкий" вариант предусматривал высылку лишь около 30 сотрудников дипведомств и сохранение консульства в Сиэтле.
Что имелось в виду под "самым жестким" ответом, источники умолчали. Один из них при этом заявил, что американской контрразведке известно о якобы "более чем 40 российских шпионах" в США, которые при этом не были включены в списки.
"Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант", — заявил один из неназванных собеседников издания.
Ранее Вашингтон объявил о высылке 48 сотрудников российского посольства в Вашингтона и 12 — из постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, американские власти обязали закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Москва ответила зеркально: МИД предписал выслать 60 американских дипломатов из России и закрыть генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.
Вашингтон объяснил свои действия мнимой причастностью Москвы к инциденту в Солсбери, где четвертого марта были отравлены экс-офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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