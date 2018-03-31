Фото: travelask.ru
В Алтайском и Красноярском краях в последний день марта прошли сильные снегопады. К утру в некоторых населённых пунктах намело высокие сугробы, температура держится на уровне ниже ноля, пишет Life.
Отмечается, что очевидцы опубликовали видео с места событий.
В Минусинске Красноярского края температура составляла порядка −2 градуса, а в алтайском городе Белокуриха она опустилась до −6.
Горожане сообщают, что утром было сложно передвигаться по заметённым улицам, многие не смогли откопать свои авто.
Комментарии
Сантиметра 3.
какие на. 3 см - полметра !!!!!!!!!! Абзац полный!!!!!!!!!!