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Вандал распилил памятник русским воинам в Чехии

, ИА "Амител"
Злоумышленник уничтожил православный крест, который был установлен в память о погибших солдатах в Итальянском походе 1799 года

Фото: all-czech.com.ua

Православный крест, установленный неподалеку от Праги на месте захоронения русских солдат, участвовавших в победоносном Итальянском походе 1799 года под командованием Александра Суворова, уничтожил в пятницу пьяный вандал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя республиканской полиции Михаэлу Рихтерову.

"Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, распилил выполненный из дерева православный крест, установленный в память о погибших от ран русских солдатах генерала Суворова, армия которого возвращалась через чешскую территорию на родину после победы над французами в Северной Италии", — рассказала Рихтерова.

Православный крест, вырезанный из дерева, был воздвигнут на месте захоронения российских воинов по инициативе чешской общественности. Он был освящен 3 февраля 2018 года. Его установили на месте разрушенной часовни, сооруженной на кладбище суворовских солдат в 18-19 веках.

Православный крест, который уничтожил вандал, находился в собственности чешского Национального института памятников. Предполагается, что он будет восстановлен.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.03.2018 10:09
- гость -

Аж глаз задергался. воИнам

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