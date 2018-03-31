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Новосибирские реперы из дуэта Siberian Beaches прошли в музыкальный проект федерального канала ТНТ, пишет портал "НДН.Инфо".
Восьмой, последний выпуск шоу "Песни" вышел в эфир на ТНТ 30 марта. Уже в финале кастинга новосибирцы Александру Воробьёву и Данилу Шигапову, исполнившим песню Siberian Badman, удалось пробиться в проект, несмотря на более 300 конкурентов.
Участники будущей группы познакомились, когда учились на втором курсе новосибирского педуниверситета. Название группы Siberian Beaches ("Сибирские пляжи") они придумали в 2016 году, когда группа поклонников рэп-культуры решила совершить ночную поездку к пляжу. Решение пойти на кастинг проекта "Песни" новосибирские артисты приняли еще летом 2016 года и участвовали тогда в региональном кастинге шоу "Песни". После эфиров телешоу группа хочет выпустить свой первый музыкальный альбом.
Премьера российского вокального телевизионного реалити-шоу талантов "Песни" состоялась на канале ТНТ 10 февраля 2018 года. Успешные продюсерские центры страны Black Star и MALFA во главе с их лидерами Тимати и Максом Фадеевым устроили прослушивания для талантливых артистов в возрасте от 16 до 44 лет.
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