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Досматривавшие российский лайнер в Лондоне таможенники не имели на это права, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов. Его слова передает агентство РИА Новости.
"Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки", — сказал капитан.
ТАСС уточняет, что представители Великобритании искали на борту самолета "Аэрофлота", который был досмотрен в пятницу в аэропорту Хитроу, предметы, запрещенные к перевозке. Об этом командир воздушного судна Митрофанов сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".
"По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке", — сказал он.
Митрофанов отметил, что был единственным, кому было разрешено остаться на борту лайнера. По его словам, досмотр длился пять — семь минут. "Никаких актов досмотра, причин, ничего мне сказали", — добавил он.
"Я даже не мог наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками, — сообщил командир. — Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетов мы пошли на это действие для того, чтобы завершить рейс".
Комментарии
Не нравится капитану Митрофанову отношение в Хитроу, пусть переводится на внутренние линии. Правда тогда ему не о чем будет рассказывать на России 24?