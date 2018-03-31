Фото: Ася Хлыновская / Amic.ru
Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места событий в субботу.
Митинг должен был начаться в 10:00 местного времени. Площадь находится в оцеплении.
В пресс-центре регионального управления ФСИН сообщили, что на площади Советов в это время должна была состояться процедура торжественного принятия присяги, однако в связи с трагическими событиями в ТЦ "Зимняя вишня" она была отменена.
"Мероприятие отменено в связи с трагедией, решается вопрос о переносе на другой срок или место", — сказал собеседник.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
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В пресс-центре регионального управления ФСИН сообщили, что на площади Советов в это время должна была состояться процедура торжественного принятия присяги, однако в связи с трагическими событиями в ТЦ "Зимняя вишня" она была отменена.
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Это ещё раз доказывает, что не бывает согласованных и не согласованных митингов. Бывают малочисленные и многотысячные.