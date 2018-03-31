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Мужчины призывного возраста, которых ранее отправили в запас по состоянию здоровья, смогут добровольно пройти военную службу, если им стало лучше. Об этом пишут "Известия".
В оборонном ведомстве уточнили, что желающим необходимо будет пройти медкомиссию и предоставить заключения врачей в военкомат.
В министерстве считают, что пройдут военную службу порядка трех тысяч человек, которых ранее признали "ограниченно годными".
Издание добавляет, что ранее зампредседателя общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России" Андрей Курочкин заявил, что среди признанных "ограниченно годными" многие хотят пройти военную службу.
Комментарии
короче амнистия косарям)))