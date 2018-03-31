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Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшей начальнице Инспекции государственного строительного надзора (Госстройнадзор) Кемеровской области Танзилии Комковой в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС.
Подчеркивается, что Комкова в рамках своих обязанностей должна была принять меры, которые бы не позволили эксплуатировать самовольно возведенное здание ТЦ.
"Да... по ч. 3 ст. 285 УК России", — заявила Комкова в ответ на вопрос судьи, был ли ей предъявлено обвинение и по какой статье.
Напомним, информация о задержании экс-главы Госстройнадзора Комковой появилась ранее. Также в СК сообщили о задержании гендиректора компании — собственника здания кемеровского торгового центра.
Пожар в "Зимней вишне" разгорелся 25 марта, его жертвами стали 64 человека.
Комментарии
А разве в России могло быть по другому? А что скажут власти о сносe бульдозерами законно построенных и зарегистрированных на правах собственности торговых центров и магазинов в Москве? Или, как сказал один очень уважаемый человек в России - "мы знаем как эти рег.удостоверения получали". Приятно было слышать такое справедливое и своевременное утверждения, с учетом особенностей российского законодательства.