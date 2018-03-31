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Полпред президента в СФО оценил паводковую ситуацию на Алтае с вертолета

, ИА "Амител"
Меняйло отметил, что государство готово оказать региону дополнительную помощь

Фото: vesti22.tv

Полномочный представитель главы РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло осмотрел подтопленные алтайские территории. Вместе с ним облет паводковой зоны совершил глава региона Александр Карлин, пишет "Алтайская правда".

Меняйло отметил, что паводковая обстановка в текущем году осложнилась в тех местах, где раньше этого не происходило, в том числе на реке Песчаная в Смоленском районе.

Полпред призвал не расслабляться и быть готовыми к такому сценарию паводка. "Судя по внешним данным, ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая", — добавил он.

Также Меняйло подчеркнул, что государство готово оказать региону дополнительную помощь, нарастить в крае группировку МЧС.

Издание отмечает, что в крае сейчас подтоплен 41 населенный пункт. Вода зашла на 1825 приусадебных участков, подтопило 467 жилых домов с населением 1240 человек. За сутки количество подтопленных населенных пунктов уменьшилось на 23, а домов — на 545. Эвакуированными остаются 1255 человек, включая 102 ребенка.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.03.2018 13:11
медведь-шатун

На вертолётах поменьше бы дармоеды летали, Я в том плане спасателям горючки нехватает, да и с вертолёта можно людям помочь, а не чинушь катать пиариться - НЕ МЕШАЙТЕ ЛЮДЯМ РАБОТАТЬ....

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31.03.2018 13:11
- гость -

Молодчина. В Крыму порядок навел, разберется и в Сибири с вертолета. Государственник!

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31.03.2018 13:25
- гость -

А за чей счёт хохла на вертолёте катают ?

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31.03.2018 13:48
Павсекакий

Земля в илюминаторе видна...
Значит "ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая"
Вот если бы земли вообще не было видно, тогда да...

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31.03.2018 13:51
- гость -

За счет бюджета.
Так бездарно тратятся деньги.
Один полет вертолета это, условно, 100 тыс. рублей.
На 100 т.р. можно было бы капитально отремонтировать 50 метров дороги, заменить 100 метров гнилых труб.
Но их спустили просто так. А еще чиновник потратил рабочий день и получит за это зарплату.

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31.03.2018 13:55
- гость -

Осадков и жары в ближайшую неделю не ожидается.
Можно ничего не делать для предотвращения паводка и паводок сам пройдет.
Не надо взрывать лед, списывая миллионы и глуша рыбу.
Нужно только восстановить мосты и дороги.

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31.03.2018 13:59
1 час полёта на Ми-8

1 час полёта на Ми-8 стоит от 125 000 рублей. Вчера над Республикой Алтай кружили 1 Ми-8 и 2 Ми-24 (у последних час полёта существенно дороже!)

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