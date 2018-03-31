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Глава компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", Юлия Богданова заявила в суде, что была довольна противопожарным состоянием здания. При этом данных о неработоспособности противопожарной системы у нее не было, передает РИА Новости.
"Если бы они у меня были, я бы предприняла все меры", — подчеркнула Богданова.
Она рассказала, что с подрядчиком, которые обеспечивает работу систем противопожарного обеспечения, работал технический директор Георгий Соболев. Богданова отметила, что считала, что все в порядке и безопасность обеспечена.
Напомним, следователи задержали Богданову накануне, 30 марта. По данным следствия, она, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не устраняла недостатки.
Пожар в кемеровском ТЦ разгорелся в минувшее воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.
Комментарии
Где пожарник-инспектор ?
Который кормился этой вишенкой
Хорошо, что не кашмарили бизнес и не досаждали глупыми и ненужными проверками. А делали все по закону и в соответствии с утвержденными графиками. Отсюда достойный, честный и уверенный ответ главы фирмы-собственника "Зимней вишни" . Люди просто спокойно работали, предоставляя россиянам за деньги требуемые им услуги. Только и всего.
31.03.2018 13:46
- гость -
Где пожарник-инспектор ?
Который кормился этой вишенкой
Ему не разрешали кормиться, надзорные каникулы по требованию либералов. Больше всего требовали прекратить проверки Навальный и Собчак. Их прекратили. Теперь каждому либералу надо сунуть по вишенке за каждого погибшего ребенка
Один из главных лозунгов Навального - отменить все проверки бизнеса