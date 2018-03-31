Фото: ukraina.ru
Сестра Надежды Савченко — Вера Савченко заявила, что состояние здоровья народного депутата Украины ухудшилось после объявления голодовки. Об этом пишет RT со ссылкой на "Громадського радіо".
"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идёт кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело", — заявила Вера Савченко, добавив, что ее сестре дают таблетки от желудка, она пьет воду и попросила капли для носа.
Сестра депутата подчеркнула, что за арестованной сестрой следит врач, поскольку у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.
Кроме этого, Вера Савченко подтвердила, что Надежда сидит в одиночной камере, за ней вдеется круглосуточное видеонаблюдение.
Ранее депутат рассказала о ночи, проведенной в украинском СИЗО, подчеркнув, что "нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство".
Комментарии
Да, ситуацию с украинцами российские тролли совсем запустили.
опять ухудшение. Как и прошлый раз.
и стоило из одной тюряги да в другую? срок опять же заново мотать..