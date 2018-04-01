Фото: vk.com/barneos22
Апрель в Алтайском крае начинается в условиях отрицательных температур — минувшей ночью за окном было до -20 градусов.
По информации регионального ЦГМС, в дневное время в отдельных районах снег, мокрый снег, метель, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.
Днем в крае будет 0…-5 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
В Барнауле небольшой снег, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы возможна изморозь.
Днем в краевой столице будет -1…-3 градуса.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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