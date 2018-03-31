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Глава компании, владеющей зданием сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", Юлия Богданова арестована. Об этом сообщает Life.
Следствие считает, что она приняла решение об увеличении площадей, проводила перепланировки ради прибыли, в результате чего была затруднена эвакуация. Сама Багданова заявила, что сожалеет, что ее не пустили в горящий ТЦ спасать людей.
Издание напоминает, что гендиректора задержали днем ранее, 30 марта. Следователи провели обыск в ее доме. Позднее представитель региональной прокуратуры заявил, что к нарушениям пожарной безопасности в кемеровском торговом центре привели многочисленные перепланировки здания с целью привлечения большего количества арендаторов. В ведомстве подчеркивают, что Богданову не раз предупреждали о нарушениях.
ТЦ "Зимняя вишня" загорелся в Кемерове 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии
Так раньше писали и ТРЦ как такового не существовало????? Как же можно перепланировать то, чего нет в реальности? Кто же утверждал перепланировки? По моему, заврались окончательно. Но, видимость активных, действенных мер необходимо создавать по любому поводу. Авось куда и выведет случай. Закон, есть закон.