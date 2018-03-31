Суббота, 31 Март, 14:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,26
€ 70,56
388381
-5°
Обь
293см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Главу компании-собственника кемеровского ТЦ арестовали до 25 мая

, ИА "Амител"
Следствие считает, что она проводила перепланировки в здании ради прибыли

Фото: ozakone.com

Глава компании, владеющей зданием сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", Юлия Богданова арестована. Об этом сообщает Life.

Следствие считает, что она приняла решение об увеличении площадей, проводила перепланировки ради прибыли, в результате чего была затруднена эвакуация. Сама Багданова заявила, что сожалеет, что ее не пустили в горящий ТЦ спасать людей.

Издание напоминает, что гендиректора задержали днем ранее, 30 марта. Следователи провели обыск в ее доме. Позднее представитель региональной прокуратуры заявил, что к нарушениям пожарной безопасности в кемеровском торговом центре привели многочисленные перепланировки здания с целью привлечения большего количества арендаторов. В ведомстве подчеркивают, что Богданову не раз предупреждали о нарушениях.

ТЦ "Зимняя вишня" загорелся в Кемерове 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

31.03.2018 14:51
- гость -

Так раньше писали и ТРЦ как такового не существовало????? Как же можно перепланировать то, чего нет в реальности? Кто же утверждал перепланировки? По моему, заврались окончательно. Но, видимость активных, действенных мер необходимо создавать по любому поводу. Авось куда и выведет случай. Закон, есть закон.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
14:28
Главу компании-собственника кемеровского ТЦ арестовали до 25 мая 1
14:14
Стоп-кадр. Сохраняйте чеки и самообладание 1
13:57
Сестра Савченко заявила об ухудшении здоровья арестованной Надежды 3
13:26
Глава фирмы-собственника "Зимней вишни" была уверена в безопасности ТЦ 4
12:57
Полпред президента в СФО оценил паводковую ситуацию на Алтае с вертолета 7
12:28
Экс-главе Госстройнадзора в Кемерове предъявили обвинение после пожара в ТЦ 1
12:05
Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2018 году? 19
11:54
Минобороны раскрыло процедуру призыва не служивших по состоянию здоровья 1
11:20
Митинг в память о жертвах пожара пройдет в центре Кемерова 2
10:53
Британские полицейские провели обыск на борту самолета "Аэрофлота" 5
10:19
Новосибирский рэп-дуэт прошел в шоу "Песни" на ТНТ 0
09:34
Вандал распилил памятник русским воинам в Чехии 2
09:06
Снег выпал на Алтае и в Красноярском крае в последний день марта 6
08:54
Первыми словами Шварценеггера после операции были "Я вернулся" 11
08:29
СМИ узнали о наличии у США "более жесткого" варианта ответа России 3
08:04
Вербное воскресенье: что это за день и почему он так называется 0
07:50
"Ветер с моря дул", "Матрица" и Эйфелева башня: о чем вспоминаем 31 марта 0
07:24
Эйфелева башня: интересные факты и история создания 4
07:19
Армен Тоноян: "Задача Федерации бокса - продвижение этого вида спорта" 3
07:03
Квартиру с зоной барбекю продают рядом с лесом в Барнауле за 12 млн рублей 0
06:48
Алтайские речники "замахнулись" на 1 млн тонн грузов в 2018 году 3
06:32
Не образ жизни, а просто жизнь: вдохновляющие фото 99-летней йогини 6
06:23
Герой нескольких поколений: лучшие кинороли гениального Александра Збруева 1
06:01
Ушли в "минус": холодные и штормовые выходные начались в Алтайском крае 1
05:24
Голодец пообещала постоянно ужесточать требования к питанию детей 1
04:02
Сенаторы Совета Федерации предоставили декларации о доходах и расходах 0
03:51
Депутат Госдумы поспорила с Минобром по ситуации с бесплатными учебниками 6
02:40
"Полный идиотизм": Успенский прокомментировал отчество сестры Дяди Фёдора 6
01:13
Самоликвидировался ЧОП, охранявший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 4
00:01
СМИ: Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце 0
23:42
Логотип к 100-летию Кемерово изменят после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 3
23:15
Кадыров назвал "жалкими дворняжками" страны, вводящие санкции против России 3
23:01
Дорогу затопило талыми водами в Усть-Калманском районе Алтайского края 0
22:48
Ребенок в Подольске умер, попив из найденной бутылки лимонада 2
22:25
Скончалась народная артистка России Наталья Попович 0
22:07
Голодец назвала причины высокой смертности от ССЗ: не туда возят больных 0
21:56
"Союзмультфильм" объяснил подозрительное отчество сестры Дяди Федора 2
21:22
Россия высылает дипломатов 23 стран: Франции, Германии, Канады и прочих 6
21:09
Разброс по продолжительности жизни в России: от 64 до 80 лет 4
20:53
Наборы с продукцией предприятий Алтая отправлены пострадавшим в Кемерово 0
20:21
Минстрой предлагает обследовать многоквартирные дома раз в пять лет 3
20:02
"Букет" нарушений нашли в барнаульском ТЦ "Арена" после трагедии в Кемерово 21
19:48
СМИ: пермские власти выдают крупный пожар в гимназии за горение дивана 2
19:21
Весной этого года военному призыву подлежат 128 тысяч человек 1
19:08
Коротко о главном: проверки торговых центров, дорожный ремонт и шторм
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 марта
18:46
Подготовка к разбору сгоревшего торгового центра началась в Кемерово 0
18:24
Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видео с ее соболезнованиями Путину 6
18:09
Жительница Алтайского края сдала мать полиции, не желая с ней общаться 0
17:52
Беременных готовы доставлять вертолетом из подтопленных сел Алтайского края 0
17:40
Резиденцию Нептуна собираются сделать во Владивостоке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.