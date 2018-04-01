Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 250 квадратных метров продают в поселке "Солнечный" под Барнаулом за 13,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на участке 10 соток. "Дом построен по классической вечной технологии из полноценного кирпича в два этажа. Теплый гараж на два авто с автоматическими воротами немецкой фирмы hormann. Гараж с местом для мойки автомобиля (сделан слив) и входом в дом", — отмечает автор объявления.
В коттедже имеется холл, кухня-столовая, каминный зал, три спальни, кабинет, спортивный зал, два санузла, ванная комната, сауна из осины и финской электропечью HARVIA , гардеробная, прихожая, лоджия, кладовая.
Высота потолков в доме составляет 3,2 метра. Теплые полы, пластиковые окна, выполнен качественный ремонт.
На участке имеются плодоносящие деревья, а также большой виноградник. Обустроены газоны.
Кроме того, имеется теплица и беседка с каменным панно из скальных пород.
В центре поселка, где расположен коттедж, имеется великолепный пляж.
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