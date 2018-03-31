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Дольщики в Алтайском крае вложили в новостройки свыше 25 млрд рублей

, ИА "Амител"
Законодатели намерены поэтапно реформировать институт долевого строительства

Фото: barnaul-gi.ru

Новые требования к работе застройщиков вступят в силу с 1 июля текущего года, а также будет введен институт проектного финансирования. Большая часть изменений коснутся новостроек, разрешение на возведение которых было получено после 1 июля 2018 года. На минувшей неделе члены Общественного совета обсудили вопрос о дополнительных гарантиях минимизации рисков в долевом строительстве, исполнения алтайскими застройщиками обязательств по передаче объектов долевого строительства дольщикам, передает пресс-служба Госинспекции.

Секретарь общественного совета, член Алтайской краевой коллегии адвокатов Елена Старкова отметила ключевые аспекты внесенных изменений в ФЗ "Об участии в долевом строительстве...". При этом она подчеркнула, что покупка жилья путем участия в долевом строительстве до сих пор востребовано среди жителей региона.

По данным Госинспекции края, в прошлом году на территории Алтайского края велось строительство 156 объектов капитального строительства с привлечением денег населения, из которых 148 – жилые дома. Количество действующих договоров долевого участия превысило отметку в десять тысяч договоров, а в денежном эквиваленте — порядка 25 миллиардов рублей.

"Долевое участие, по сути, представляющее собой беспроцентное финансирование застройщика, по "удобству использования" находится для застройщиков вне всякой конкуренции. Очевидно, что создать достойную альтернативу долевому участию граждан в строительстве будет очень трудно", – отметила Старкова. 

Однако законодатели хотят ужесточить регулирование отрасли и поэтапно реформировать институт долевого строительства, а также заменить долевое участие банковским кредитованием и другими формами финансирования.

"Власть, и мы это знаем не понаслышке, предпринимает беспрецедентные меры для решения проблемных ситуаций на объектах, а также по недопущению новых пострадавших граждан", — отметила Старкова. В качестве положительного результата она привела пример совместной работы органов краевой власти, застройщика и инициативной группы дольщиков дома по улице.. Антона Петрова, 254 в Барнауле.

"Приходится констатировать, что изменения закона вызваны реальностью, при этом, вступают в силу для новостроек будущих периодов. Встает вопрос, если эти гарантии на законодательном уровне уже признаны необходимыми, то что можно сделать для защиты потребителей сейчас? Мы, и это взгляд профессиональной общественности, считаем, что застройщики уже сегодня должны эффективно включаться в вопросы недопущения новых проблемных ситуаций в отрасли. Учитывая вектор развития законодательной базы, мы выступаем с инициативой тем застройщикам, которые заходят на рынок с новыми проектами, уже сегодня формировать пакет дополнительных гарантий своей надежности", — цитирует ее слова пресс-служба.

По итогам встречи было принято два решения: Госинспекции порекомендовали открыто информировать жителей края о застройщиках, которые  предоставляют дополнительные гарантии исполнения обязательств по объектам долевого строительства до вступления в силу законодательства на добровольной основе, а также учитывать дополнительные гарантии, которые предоставляют застройщики, при формировании рейтинга застройщиков.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.03.2018 15:01
- гость -

Разве, это хорошо, что все это приведет к росту стоимости жилья и жилье станет менее доступно?

0  0
31.03.2018 15:16
АБОРИГЕН

Лучше ответьте на вопрос, когда в городе прекратится многоэтажная микрорайонная застройка аля 70-е прошлого века?! Где современная МАЛОЭТАЖНАЯ КВАРТАЛЬНАЯ застройка? Всё что строится в настоящий момент в городе это будущие гетто.

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31.03.2018 15:22
- гость -

Кому не нравится жить в городе есть возможность вернуться в малоэтажную русь.

0  0
31.03.2018 15:35
Гость-эксперт

Строительный рынок может сейчас существовать только благодаря спросу, стимулируемого ипотекой. Иного спроса нет физически. Прогноз: 1) 2018 - ставка ЦБ 6.75-7%, ипотека падает до 8.5-9%, рост цен на квартиры 5%, 2) 2019 - ставка ЦБ 6.5-6.75%, ипотека падает до 8-8.5 %, рост цена на квартиры 5-10%, 3) 2020 - ставка ЦБ 6-6.5%, ипотека падает до 7-8%, рост цен на квартиры 7-15%, 4) 2021 - год когда пирамида рушится, рубль падает к корзине валют, ставка ЦБ снова взлетает вверх до 10-12%, ипотека 15% и ее никому не дают, новый банковский кризис, массовое банкротство застройщиков и граждан которые так охотно наберут дорогих квартир под дешевую ипотеку. Вперёд господа, продлитесь агонию строительной отрасли, продлите это на 3 года. Может кто и успеет в 2020 году спрыгнуть с этого поезда и заработать

0  0
31.03.2018 16:10
- гость -

Если бы люди свои вложили, это был бы показатель.

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