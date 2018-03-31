Фото: spacegid.com
Два пуска с космодрома Восточный, которые должны были состояться осенью текущего года, решили перенести на более поздний срок. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости и источник агентства в ракетно-космической отрасли.
По его данным, запуски космического аппарата "Метеор-М" № 2.2 и двух "Канопус-В" № 5 и № 6 предварительно должны состояться в декабре. Окончательное решение по срока будет принято осенью.
Собеседник агентства подчеркнул, что космические аппараты находятся в высокой степени готовности.
Ранее "Канопус-В" собирались запустить в ноябре этого года. Аппараты этой серии предназначены для отслеживания стихийных бедствий, крупных выбросов загрязняющих веществ и сельскохозяйственной деятельности. В данный момент на орбите находится четыре спутника этой серии.
"Метеор-М № 2.2" должны были вывести на орбиту в октябре. Этот метеорологический спутник занимается мониторингом облачности и поверхности планеты, ледового и снежного покровов, температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. На данный момент на орбите находится лишь один такой аппарат, который был запущен в 2014 году. Второй был утерян из-за неудачного пуска с космодрома в конце прошлого года.
Комментарии
Вот так вот элегантно завернув в слова, россиянам объяснили очередной не очень грамотный ход строительства, а возможно и массовые финансовые недоработки, возможно бардак и нескончаемые срывы сроков строительства на Восточном. Главное, что Д.О.Рогозин с сынком в курсе проблемы
Удивительно, что за неудачный вывод спутника на орбиту никто сильно не ответил. Я понимаю, что 100 % удачных запусков не бывает, но при Сталине за это могли и расстрелять. Хорошо, что сейчас ни как при Сталине