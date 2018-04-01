Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Вскрытие Оби в районе Барнаула ожидается 5 апреля – таков прогноз Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом порталу Amic.ru рассказал начальник алтайского ЦГМС Александр Люцигер.
"Согласно прогнозу, который дает Западно-Сибирское УГМС, вскрытие Оби в районе Барнаула ожидается 5 апреля, плюс-минус четыре дня", — отметил собеседник.
Главный синоптик Алтайского края добавил, что по его мнению, это произойдет немного позже 5 апреля, поскольку в последние дни в регион пришло существенное похолодание, которое замедляет процесс вскрытия главной реки региона.
Ранее в Росгидромете сообщали, что вскрытие ото льда большинства рек азиатской части страны ожидается в сроки, преимущественно близкие к норме.
В метеорологическом федеральном ведомстве добавляли, что, вероятнее всего, ледохода в верховьях Оби следует ждать во второй декаде апреля.
Комментарии