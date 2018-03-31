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Жительницу штата Техас (США) приговорили к пяти годам тюрьмы за то, что она приняла участие в голосовании на выборах главы государства в 2016 году, хотя у нее не было на это права. Об этом пишет RT, ссылаясь на Fox News.
Подчеркивается, что женщина была осуждена за налоговое преступление, однако к моменту голосования уже вышла из тюрьмы.
Однако, согласно законам штата, всем осужденным преступникам запрещается отдавать свой голос на выборах, пока срок их приговора не подойдет к концу. Это правило распространяется и на период "контролируемого выпуска", когда специально назначенный проверяющий ещё некоторое время следит за вышедшим из заключения человеком. Как раз в этот период американка и проголосовала на президентских выборах.
Осужденная подчеркнула, что за все время нахождения в тюрьме и после выхода из нее ей никто не рассказал о данном ограничении. Женщина подчеркнула, что если бы знала о тюремном заключении за участие в выборах, то никогда бы не пошла голосовать, особенно учитывая тот факт, что она сама не хотела этого делать. Жительницу США на выборы отправила ее мать.
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