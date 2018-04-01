Фото: amur.info
Сводные данные о средних зарплатах в регионах Сибирского федерального округа за январь 2018 опубликовал Новосибирскстат.
В статистическом ведомстве отмечают, что по итогам первого месяца текущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включаяналоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в СФО составила 33 910 рублей.
Напомним, что среднемесячная номинальная зарплата в Алтайском крае за январь 2018 года составила 22 546 рублей. В нашем регионе по отношению к январю 2017 года средняя зарплата увеличилась сразу на 10,6 %.
Что же касается общесибирских лидеров, то более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (34 525 рублей), Забайкальском (35 272 рубля) и Красноярском краях (40 617 рублей), Иркутской (37 960 рублей) и Томской областях (37 858 рублей).
В Новосибирскстате подчеркивают, что первенство этих регионов по уровню средних заработных плат во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
Комментарии
Получают чиновники, а все остальные ЗАРАБАТЫВАЮТ и заметьте намного меньше - но в среднем по "больнице" все хорошо, стабильность однако.....
вот из-за такой наглой лжи народ и не верит власти
реально у кого нибудь выросла зар.плата? нам наоборот в прошлом году на 15% урезали, сказали можете увольняться если не нравиться, на ваши места очередь под окном стоит...
Хорошо поют. Работаю на Сибэнергомаш - с 2011 года- ни разу не поднимали!
Достаточно увеличит налоги на ЗП и показатели сразу вырастут. а этот рост произошел явно из за того, что районный коэффициент стали прибавлять к минимальной зп
1.04.2018 09:41
111
Как только у хозяина отжали завод в 2009 году, так и нет какой либо внятной политики по поводу заработков.
Мне без разницы какая средняя з/п , я-то получаю не среднюю, а свою нищую=9 000р. И у нас это не самая маленькая з/п.
1.04.2018 09:25
- гость -
Где трудитесь? А то может и я к вам под окно в очередь встану.
1.04.2018 09:41
111
В 2013 на 10% увеличили и кисавасилиса...(