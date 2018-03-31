Фото: kvedomosti.com
Жительница Алтайского края заработала около 360 тысяч рублей при помощи чужого ребенка. Об этом пишет "Катунь 24", ссылаясь на региональную прокуратуру.
Отмечается, что в 2015 году женщина обратилась в органы соцзащиты для предоставления пособий на ребенка. Одни из документов, которые она предоставила, было свидетельство о рождении.
При этом фактически указанный в свидетельстве ребенок ни какого отношения к мошеннице не имел.
Всего женщине удалось получить 359 тысяч рублей, а также ей предоставили право на получение маткапитала, потратить который она не успела.
Подчеркивается, что по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Ничего святого у некоторых теток. А мама ребёнка где?
А как вообще это всплыло наружу, если он в свидетельстве был записан как её ребёнок? А иначе почему в соцзащите её вообще лесом не послали? Что то непоняточка.