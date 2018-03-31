Фото: vk.com
Жители Алтайского края разместили в сети снимки последствия мощного снегопада, в результате которого в Белокурихе у других районах образовались метровые снежные сугробы. Снимки размещены в пабликах "Природа Алтая" и Banraul 22 во "ВКонтакте".
В подписи подчеркивается, что на днях жители Белокурихи присылали фото паводка, но за одну ночь погода кардинально изменилась.
Также зима решила не отступать, как минимум, в Петропавловском, Алтайском и Локтевском районах.
При этом, согласно прогнозу синоптиков, на следующей неделе ожидается прохладная погода с минусовыми показателями. Новая волна тепла ожидается в крае после 5 апреля.
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