Фото: primepress.info
Осужденную за многократное нарушение ПДД Мару Багдасарян вновь задержали в столице РФ за езду без прав. Об этом пишут "Известия".
Уточняется, что в этот раз девушку остановили около 3:00 на Ленинградском проспекте. Она управляла машиной марки Mercedes. На просьбу сотрудников ГИБДД предъявить водительские права Багдасарян ответила отказом.
После этого у нее изъяли иномарку, а также составили административный протокол в отношении девушки по факту управления машиной без прав.
Издание напоминает, что водительское удостоверение Багдасарян находится в Госавтоинспекции Тверской области. Ведомство не отдает документ, так как суд пожизненно лишил девушку права на управление транспортными средствами.
Комментарии
Как нарушала так и будет нарушать. Плевать ей на закон. В очередной раз наблюдается бессилие действующих законов.
На ветке ниже, про соблюдение закона россиянами. Пример на бытовом уровне. Хади сюда, читай и думай...
Задержали....отпустили, задержали...отпустили...Когда посадки будут?
Итог один, рано или поздно, но она плохо кончит в отношении себя!!!