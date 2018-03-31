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Новости

Рада пожаловалась, что Украине больше никто не верит

, ИА "Амител"
Один из депутатов назвал Порошенко виновным в порче имиджа страны

Фото: proxy.rating-resource.co.uk

Реакция мира на Украину сильно изменилась: стране больше никто не верит. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Евгений Мураев, пишет РИА Новости со ссылкой на канал NewsOne.

Политик считает, что имидж Украины подпортил глава государства Петр Порошенко.

"Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит", — заявил парламентарий, добавив, что это "на самом деле плохо".

Агентство уточняет, что конференция по вопросам безопасности проходила с 16 по 18 февраля. Порошенко выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".

Позднее СМИ, в частности, немецкие, написали о "печальном эффекте" от выступления украинского лидера: теперь у всех пропал интерес к ситуации на Украине.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.03.2018 18:40
- гость -

Хорошо, что доверие и интерес к нашей стране растет день ото дня.

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31.03.2018 18:44
- гость -

Так один поц заявил, или рада пожаловалась? Переведите с русского языка на русский? Совершенно ничего не понятно? А так охота знать, чо там у хохлов?

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