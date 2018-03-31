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Снег, метель, туман и мороз ждет жителей Алтайского края в воскресенье, 1 апреля. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, ночью в регионе будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица, местами изморозь и туман. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов мороза, а в южных и предгорных районах возможно до -21 градуса. Днем в отдельных районах пройдет снег, мокрый снег, метель, на дорогах также будет наблюдаться сильная гололедица, а в утренние часы также возможны изморозь и туман. Воздух за окном прогреется до 0...-5 градусов.
В Барнауле ночью без осадков, температура будет равна -13...-15 градусам. Днем возможен небольшой снег, столбик термометра поднимется до -1...-3. На протяжении всех суток в краевой столице ожидается сильная гололедица на дорогах, а утром возможна изморозь.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, с усилением в регионе до 13 метров. Днем скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами местами до 13-18 метров.
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