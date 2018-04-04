Сразу девять новых магазинов открылись за последний месяц в торгово-развлекательном центре "Пионер" в Барнауле. И сегодня стоит рассказать о нескольких из них.
На втором этаже ТРЦ "Пионер" заработал магазин Defreeze, где новосибирская фабрика верхней одежды презентовала новую весеннюю коллекцию. Для женщин здесь представлен ассортимент курток, ветровок, пальто яркой цветовой гаммы и современных моделей. Самое приятное: в наличии есть размеры от 42 до 58. Магазин расположился рядом с INCITY.
Поблизости открыл двери салон женской одежды Vittoria Vicci. Отдел представил коллекции одежды для современной леди, которая идет в ногу со временем и умеет всегда хорошо выглядеть. При разработке фасонов отдельное внимание уделялось комфорту и элегантности, все элементы одежды гармонично комбинируются друг с другом, позволяя составить продуманный гардероб. Качественные ткани и продуманные лекала удовлетворят даже самый взыскательный вкус. Магазин находится напротив "Сиберины".
А если вы ищете платье для дочки, то вам обязательно нужно зайти в "Планету детства" на третьем этаже. Здесь открылся отдел "Волшебные платья". В преддверии выпускных балов в детских садах и школах у вас есть возможность выбрать именно то платье, которое подойдет юной леди.
На четвертом этаже ТРЦ "Пионер" заработал магазин "Лиса и Словакия". Здесь продаются милые вещи "с лисьей душой": броши, игрушки для малышей, развивающие книжки, картинки в детскую. А еще буквы и слова из дерева, фоторамки, топперы в торт и букеты, ключницы, блокноты и брелоки из дерева и кожи и многое другое. Мастера отдела также возьмутся за изготовление заказа по индивидуальным макетам.
На следующей неделе мы расскажем о новых мужских отделах и магазинах обуви, которые появились в ТРЦ "Пионер". Следите за новостями!
Справка: ТРЦ "ПИОНЕР" расположен в центре города Барнаула на одной из самых крупных транспортных магистралей краевой столицы. Галерея представлена известными мировыми брендами одежды и обуви, продуктовым гипермаркетом "ЛЕНТА", магазином бытовой техники и электроники "ЭЛЬДОРАДО", гипермаркетом товаров для детей "ДЕТСКИЙ МИР", современным 9-зальным кинотеатром "Pioneer CINEMA", включающим кинозалы Active Hall с динамическими креслами D-Box и самой совершенной звуковой системой Dolby Atmos, парком развлечений для всех возрастных групп, большим фуд-кортом, автомойкой премиум-класса.
Торгово-развлекательный центр "Пионер"
Барнаул, проспект Ленина, 102В