Фото: Екатерина Егорова / biwork.ru
В субботу, 31 марта, в Бийске закрыли движение по наплавному (понтонному) мосту. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на Бийский речной порт.
Уточняется, что мост разведут в преддверии ледохода.
Издание напоминает, что понтонный мост, помогающий разгрузить дороги Бийска, разводят дважды в год: осенью - на период образования льда на поверхности реки, и весной — на время ледохода. Мост восстановят после того, как река полностью очистится ото льда и шуги.
После закрытия моста попасть на другой берег Бии можно по коммунальному мосту или по мосту в районе села Малоугренево.
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