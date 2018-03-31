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Досмотр российского самолета в британском аэропорту Хитроу прошел в рамках стандартных процедур по защите от организованной преступности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Великобритании Бена Уолласа.
"Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики или оружие", — цитирует агентство текст документа.
Уоллас подчеркнул, что после проверки экипажу разрешили вылететь по маршруту.
Ранее появилась информация, что 30 марта британская полиция и таможня провели досмотр самолета "Аэрофлота", собиравшегося выполнить рейс "Лондон — Москва". Капитан заявил, что они не объяснили причины осмотра и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул самолет, хоть это и запрещено правилами. В итоге после переговоров капитан остался в кабине, однако полностью контролировать досмотр не мог.
Российское посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту с требованием объяснений.
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