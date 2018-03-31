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Десятки дипломатов и сотрудников дипмиссии Британии отправятся на родину, чтобы численность британских дипломатов в РФ и российских — в Соединенном Королевстве была паритетной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Facebook-страницу официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — отметила она.
Захарова напомнила, что ранее Лондон выслал 23 российских дипломата, на что Москва ответила зеркально.
После этого ряд стран Европейского союза, а также Соединенные Штаты, Канада, Норвегия, Украине и некоторые другие последовали примеру Британии.
Напомним, британская сторона утверждает, что к отравлению экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом А234 4 марта текущего года причастна Москва. В РФ данные заявления категорически отвергают, принимая ответные меры.
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