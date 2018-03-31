Фото: vk.com
Двое неизвестных в масках попытались ограбить торговый павильон в Барнауле. Об этом сообщается в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Инцидент произошел 30 марта около 21:00 по адресу: улица Кулагина, 3. В сети появилось видео нападения на магазин. На записи видно, как один из мужчин угрожает продавцу похожим на нож предметом.
В сообщении говорится, что информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе МВД, сейчас ведется разбирательство.
Уточняется, что приметы одного подозреваемого следующие: рост 170 см, он худощавого телосложения, был одет в темную болоньевую куртку с белым замком, на груди — три белые тканевые полоски. Рост второго налетчика: 165 сантиметров, он также худощавого телосложения. Мужчина был одет в черную куртку, с правой стороны на груди рисунок в виде флага России, с левой стороны красная надпись, на спине белая надпись.
Среди особых примет называют высокий голос у одного из злоумышленников.
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