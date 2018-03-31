Фото: twitter.com
Самолет рухнул на автостраду рядом с городом Сен-Шамон во французском департаменте Луара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт Crash Aerien.
Согласно предварительной информации, погибли оба человека, находившихся в воздушном судне в момент его крушения. Полицейские сообщили, что во время падения на автостраду самолет избежал столкновения с машинами.
Очевидцы рассказали, что в какой-то момент пилот резко потерял управление, и легкий двухмоторный самолет начал резко снижаться. Во время полета над автострадой воздушное судно задело дорожные указатели и упало.
Движение в город Лион перекрыто, добавляет агентство.
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