Фото: littleone.ru
Автокинотеатр приглашает барнаульцев на бесплатный показ в воскресенье, 1 апреля. Об этом сообщается в группе Banraul 22 во "ВКонтакте".
Отмечается, что это будет первый весенний показ кино под открытым небом. Все желающие смогут посмотреть комедию "Диктатор".
Мероприятие пройдет на парковке по адресу: проспект Космонавтов, 10/4.
Киносеанс начнется в 21:00.
"Можно приезжать в компании друзей, со вторыми половинками или даже в одиночку", — говорят организаторы, призывая брать с собой попкорн и газировку.
Комментарии
что-то для первоапрельской шутки рановато )))
ещё часок подождать нужно было )))