Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Барнаула, которую подозревают в убийстве сестры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что ЧП произошло 17 марта этого года. Женщины распивали спиртные напитки в квартире. Во время застолья между сестрами произошел конфликт. Хозяйка дома стала выгонять сестру с сыном, оскорбляя ребенка нецензурной бранью. В ходе ссоры обвиняемая задушила хозяйку квартиры.
Для того, чтобы скрыть следы преступления, женщина через несколько дней вынесла тело потерпевшей на улицу, намереваясь его сжечь.
Отметим, что ранее обвиняемая была судима за кражу, не имела постоянного места жительства. Сейчас она задержана. Ее сын и дочь находятся в социальном учреждении, и дальнейшую судьбу детей определят органы опеки. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Алкоголь хуже наркотиков, гораздо больше жизней загубил... чужих...
а алкоголики живут и радуються жизней?