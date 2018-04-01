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Меньше 1000 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Подтопление зафиксировано в 46 населенных пунктах

Фото: placepic.ru

834 приусадебных участка и 15 жилых домов остаются подтопленными в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Подтопление зафиксировано в 14 муниципальных образованиях 46 населенных пунктах Краснощековского, Усть-Пристанского, Зонального, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Усть-Калманского, Целинного, Смоленского, Первомайского, Алейского районах,  в городах Бийске и Рубцовске.

В ликвидации последствий паводка участвуют 1449 человек, 503 единицы техники, 64 плавсредств из них от МЧС России: 757 человек, 178 единиц техники, в том числе 56 плавсредств, 5 БЛА.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в зоне паводка. Один мужчина погиб в селе Зеленый Дол Петропавловского района, другой — в райцентре Солонешное. В регионе в связи с разгулом стихии действует режим чрезвычайной ситуации.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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