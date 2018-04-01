Суд арестовал совладельцев группы компаний "Сумма" братьев Магомедовых по делу о крупном хищении бюджетных средств. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание уточняет, что ущерб от действий задержанных следствие оценивает в 2,5 миллиарда рублей. Кроме Зиявудина и Магомеда Магомедовых, был задержан руководитель компании "Интекст" Артур Максидов. Компания "Интекс" входит в "Сумму".
Речь идет о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса. Братьев Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве. Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Комментарии
Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.
нО БУДЕТ ШТРАФ В 150 000 000 и срок в 6 лет, выйдут через 3 и будут жить поживать и дальше добра наживать. Ещё хорошо, что они не родственники Путина или Медведева, а то бы и должность дали и ворованное вернули.
Зиявутдин был соседом по общежитию Дворковича во время учебы в МГУ. Рост его благосостояния пришелся на время презедентства Медведева.
Так что расклады тут очевидны.
Судачют что магомеду даже зубную щётку и вещи в тюрьму не разрешили взять-видимо совсем делиться перестали?