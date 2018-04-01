Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя, где освятил вербы накануне праздника Входа Господня в Иерусалим. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что этот обряд совершается в память о том, как люди встречали Иисуса Христа с цветами и с пальмовыми ветвями. В России это воскресенье называется Вербным. В 2018 году эта дата пришлась на 1 апреля. А Пасху православные будут отмечать 8 апреля.
"Дай бог, чтобы благодать, которая прикасается к нам через окропление верб, прикасается к нашим телам, освятила и души наши, укрепляя нас в Божественной правде, способности сопротивляться греху", — отметил патриарх.
С понедельника, 2 апреля, начинается Страстная неделя.
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