Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший на пожаре жену, сестру и троих детей, на своей странице в Instagram в Stories опубликовал видео, как эвакуировались посетители кинотеатра.
Мужчина рассказывает, что в "красном зале", где погибли люди, шел мультфильм. Когда там узнали о пожаре, было уже поздно — буквально через 13 секунд коридор окутал густой дым.
Ранее он сообщал, что двери кинозала были открыты. Их закрыл один из посетителей, чтобы дым не проник в помещение. Люди ждали помощи спасателей.
"Двери были не заперты. Люди все выбегали. Остались только наши. Потому что там был детский мультик. Все с детишками. Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым. Абсолютно непроглядный. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щель и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге и его спасли. Насколько мне известно", — рассказывает кемеровчанин.
Игорь Востриков считает, что такого выгорания можно было избежать, если бы задействовали вертолетную технику.
Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека. Из них 41 ребенок.
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