Фото: iaropolch.ru
Положительные температуры воздуха вернутся в Алтайский край в понедельник, 2 апреля, после нескольких дней холода.
Напомним, на минувших выходных в ночное время столбики термометров в регионе опускались до -20 градусов, днем в крае также стояли минусовые температуры.
Согласно данным регионального ЦГМС, в понедельник в отдельных районах будет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Дневные температуры составят -1…+4 градуса, местами до -6 градусов.
Ветер будет западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 15 метров.
В Барнауле без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -1…+1 градус. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду.
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