1 апреля отмечается День смеха. В этот день принято веселить и смешить своих друзей. Мы в редакции также решили поднять настроение читателей и публикуем подборку забавных опечаток и описок, которые допустили наши корреспонденты при подготовке материалов. Зачастую эти "всплески бессознательного" вносят дополнительный смысл в тексты. Но строгий корректор замечал их вовремя, и до читателей они не доходили.
Однако, как выяснилось, эти ошибки составляют золотой фонд коллекции нашего корректора, и накануне Дня смеха он ими с нами щедро поделился. А мы решили поделиться с вами:
- По словам Крушельницкого, это большой дура по репутации и карьере.
От редакции: Правильно, конечно, "удар". Но только большая дура может так глупо бить по репутации и карьере, считает автор.
- Предохранители проверяют информацию об инциденте.
От редакции: правильно "правоохранители". Корреспондент уверяет, что это подсознательное сокращение логической цепочки: Правоохранители должны и предохранять от ЧП.
- Возможно, хозяева не смогут спариваться с хищником.
От редакции: Правильно "справиться". Но думаем, что спаривание тоже невозможно.
- Свою мину задержанный не признает.
От редакции: правильно "вину". И почему-то нам кажется, что с "миной" было бы все несколько сложнее)
- "ТрансфЕрмеры"– самая глупая и безумная франшиза современности.
От редакции: на самом деле речь идет о "Трансформерах", но мы согласны с автором и насчет "трансфермеров".
- "Почти Россия" намерена открыть несколько новых отделений.
От редакции: правильно "Почта России", но вообще с этой компанией много связано всяких "почти": почти вовремя, почти по адресу…
- Сгорели жесть машин.
От редакции: правильно "шесть". Но елки-палки, это и правда жесть.
- Чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной голой.
От редакции: правильно "головой". Но думаем, что мало кому хочется по утрам просыпаться с опухшим лицом и какой-то голой да больной.
- 33-летняя жительница Барнаула попала в урки (руки) мошенников
От редакции: правильно "руки". Но если мошенников поймают, то они легко станут "урками": опять бессознательное сокращение цепочки.
- Женщина находилась в состоянии комнаты.
От редакции: правильно "комы", и кома – это всегда очень печально. Но теперь, когда кто-то в редакции видит противоречие фактам и логике, произносит: "Нахожусь в состоянии комнаты".
- Исследования были посвящены тому, как доета связана с различными показателями здоровья.
От редакции: правильно "диета". Да. Писала девочка. Да, в состоянии диеты, поскольку весна. И да, опять бессознательное...
- Полицейский потребовал от него прекратить противоправные действия и покинуть задние.
От редакции: правильно "здание". И наверное, больше добавить нечего.
- Компания Microsoft зарыла доступ к Skype для устройств на базе Windows Phone.
От редакции: правильно "закрыла". Но если бы она зарыла, было бы круче...
- 8 млн просят за "девушку" в центре Барнаула.
От редакции: правильно "двушку". Автор утверждает, что "ни о чем таком не думал". Но мы же понимаем – весна.
- Население Славгорода превышает 30 тысяч рублей.
От редакции: правильно "жителей". Просто помолчим.
- Уже совсем скоро выпускников ждет испытание ежиным государственным экзаменом.
От редакции: правильно "единым". Но выпускники и вправду как на иголках.
- - Это точно безопасная методика?
- Обслюнено точно.
От редакции: правильно "абсолютно". Но какая хорошая формулировка! На все случаи жизни
От редакции: порой из-за большого объема работы или когда корректор в отпуске, наши опечатки все-таки "попадают к широкому зрителю". Тогда не дремлют наши дорогие читатели и сообщают о них в редакцию. Спасибо вам большое! Если в вашей копилке тоже есть парочка (или больше) смешных или необычных опечаток и описок от Amic.ru, публикуйте их под этой новостью – смех продлевает жизнь, а на ошибках учатся!
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