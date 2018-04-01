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Обслюнено точно: подборка забавных опечаток Amic.ru ко Дню смеха

, ИА "Амител"
Девушка за 8 млн и дура по репутации - делимся коллекцией смешных опечаток редакции

1 апреля отмечается День смеха. В этот день принято веселить и  смешить своих друзей. Мы в редакции также решили поднять настроение читателей и публикуем подборку забавных опечаток и описок,  которые допустили наши корреспонденты при подготовке материалов. Зачастую эти "всплески бессознательного" вносят дополнительный смысл в  тексты. Но строгий корректор замечал их вовремя, и до читателей они не доходили.

Однако, как выяснилось, эти ошибки составляют золотой фонд коллекции нашего корректора, и накануне Дня смеха он ими с нами щедро поделился. А мы решили поделиться с вами:

  • По словам Крушельницкого, это большой дура по репутации и карьере.  

От редакции: Правильно, конечно, "удар". Но только большая дура может так глупо бить по репутации и карьере, считает автор.  

  • Предохранители проверяют информацию об инциденте.

От редакции: правильно "правоохранители". Корреспондент уверяет, что это подсознательное сокращение логической цепочки: Правоохранители должны и предохранять от ЧП.

  • Возможно, хозяева не смогут спариваться с хищником.

От редакции: Правильно "справиться". Но думаем, что спаривание тоже невозможно.

  • Свою мину задержанный не признает. 

От редакции: правильно "вину". И почему-то нам кажется, что с "миной" было бы все несколько сложнее)

  • "ТрансфЕрмеры"– самая глупая и безумная франшиза современности.

От редакции: на самом деле речь идет о "Трансформерах", но мы согласны с автором и насчет "трансфермеров".

  • "Почти Россия" намерена открыть несколько новых отделений.

От редакции: правильно "Почта России", но вообще с этой компанией много связано всяких "почти": почти вовремя, почти по адресу…

  • Сгорели жесть машин.

От редакции: правильно "шесть". Но елки-палки, это и правда жесть.

  • Чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной голой.

От редакции: правильно "головой". Но думаем, что мало кому хочется по утрам просыпаться с опухшим лицом и какой-то голой да больной.

  • 33-летняя жительница Барнаула попала в урки (руки) мошенников

От редакции: правильно "руки". Но если мошенников поймают, то они легко станут "урками": опять бессознательное сокращение цепочки.

  • Женщина находилась в состоянии комнаты.

От редакции: правильно "комы", и кома – это всегда очень печально. Но теперь, когда кто-то в редакции видит противоречие фактам и логике, произносит: "Нахожусь в состоянии комнаты".

  • Исследования были посвящены тому, как доета связана с различными показателями здоровья.

От редакции: правильно "диета". Да. Писала девочка. Да, в состоянии  диеты, поскольку весна. И да, опять бессознательное...

  • Полицейский потребовал от него прекратить противоправные действия и покинуть задние.

От редакции: правильно "здание". И наверное, больше добавить нечего.

  • Компания Microsoft зарыла доступ к Skype для устройств на базе Windows Phone.

От редакции: правильно "закрыла". Но если бы она зарыла, было бы круче...

  • 8 млн просят за "девушку" в центре Барнаула.

От редакции: правильно "двушку". Автор утверждает, что "ни о чем таком не думал". Но мы же понимаем – весна.  

  • Население Славгорода превышает 30 тысяч рублей.

От редакции: правильно "жителей". Просто помолчим.

  • Уже совсем скоро выпускников ждет испытание ежиным государственным экзаменом.

От редакции: правильно "единым". Но выпускники и вправду как на иголках.

  • - Это точно безопасная методика?
    - Обслюнено точно.

От редакции: правильно "абсолютно". Но какая хорошая формулировка! На все случаи жизни

От редакции: порой из-за большого объема работы или когда корректор в отпуске, наши опечатки все-таки "попадают к широкому зрителю". Тогда не дремлют наши дорогие читатели и сообщают о них в редакцию. Спасибо вам большое! Если в вашей копилке тоже есть парочка (или больше) смешных или необычных опечаток и описок от Amic.ru, публикуйте их под этой новостью – смех продлевает жизнь, а на ошибках учатся!


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