Фото: avito.ru
Квартиру площадью 105 квадратных метров продают в кирпичной восьмиэтажке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 9,65 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В жилье имеются три спальни, кухня-гостиная, большая ванная комната, просторный балкон.
"Выход на балкон имеют две спальни. Вид из окон на две стороны (фонтан во дворе и внешний двор с улицей), плюс вид с балкона на третью сторону. Территория огорожена, имеются шлагбаумы и круглосуточная охрана. На территории расположены фонтан, зона барбекю и отдыха, спортивная площадка, много игровых комплексов и качелей", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что мест для парковки у дома всегда достаточно вне зависимости от времени суток, а территория в зимнее время всегда очищается от снега.
Комментарии
Мне кажется, или и правда все комнаты неправильной формы?
не кажется, какие то треугольные и овальные комнаты