Ледоходные явления замечены на реке Катунь в районе села Сростки. Также поднялся уровень воды в реке Алей у Алейска (834 см при отметке 760 см), а у Рубцовска опустился почти до опасной отметки (553 см при отметке 550 см). Об этом пишет газета "Алтайская правда".
Издание уточняет, что по-прежнему идет интенсивный рост уровня Оби у села Усть-Чарышская Пристань (до опасной отметки еще 104 см), но река на этом участке еще не вскрылась. Ледоход произойдет в ближайшие дни.
Кроме этого, растет уровень на реках Бия и Катунь в границах Алтайского края, но на этом участке вскрытие пока не фиксируется. На остальных участках рек бассейна ситуация стабильная, но на ближайшие двое суток прогнозируются неблагоприятные погодные условия, осадки, по южным и предгорным районам сильные и продолжительные осадки. Это может осложнить ситуацию.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , вскрытие Оби в районе Барнаула ожидается 5 апреля, плюс-минус четыре дня. По мнению начальника алтайского ЦГМС Александра Люцигера, это произойдет немного позже 5 апреля, поскольку в последние дни в регион пришло существенное похолодание, которое замедляет процесс вскрытия главной реки региона.
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