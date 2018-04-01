Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал президенту России Владимиру Путину заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
Напомним, губернатору Кемеровской области сейчас 73 года. В должности главы региона он находится с 1997 года. В последний год ходили слухи о его отставке. Прошлой весной они были связаны с состоянием его здоровья. В мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном.
Также слухи об отставке появились после трагедии в "Зимней вишне". Однако сообщалось, что в отставку Тулеев уйдет в конце весны.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.
Комментарии
Отставку только через суд и нары!
Сенатором будет, а там и квартета в моське,и зарплата поболе.
Под следствие сразу.
Я устал , я мухожук....
Все таки добили мужика. Вопрос кто? Неужели думаете будет лучше? Криндец будет.
Настоящий мужчина никогда не будет пресмыкаться перед своим начальником и издеваться над подчиненными...
1.04.2018 11:40
Ой-Ой будет!
Да-да!
Крындец!
Кто если не он?
Ужас! Ужас!
Озорник !!! Вот шутканули так шутканули
Уходить нужно вовремя и красиво, а не когда на это "намекают"...
очень жаль. Мужик, каких мало, сам испытал много горя : в 28 лет погиб сын, в пожаре погибла 11-летняя родственница
Не понимаю идиотов брюзжаших. Этот "вор и убийца" порядок навел в ужасе, коего не дай бог испытать. И уж его яйцам завидовать многим из блажных коментаторов
Сразу после пожара надо было, репутацию бы сохранил.
"Все таки добили мужика. Вопрос кто?"
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Известно кто. Русофобы конечно. Они амангельдов особенно ненавидят)
"Криндец будет".
Это верно! Нет Путина нет России, нет Тулеева нет Кемеровской области!!!