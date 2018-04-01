Воскресенье, 1 Апрель, 13:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,26
€ 70,56
386281
1°
Обь
383см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Аман Тулеев попросил Путина об отставке

, ИА "Амител"
Слухи об отставке Тулеева ходили около года

Фото: vladimirskaja.de

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал президенту России Владимиру Путину заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Напомним, губернатору Кемеровской области сейчас 73 года. В должности главы региона он находится с 1997 года. В последний год ходили слухи о его отставке. Прошлой весной они были связаны с состоянием его здоровья. В мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном.

Также слухи об отставке появились после трагедии в "Зимней вишне". Однако сообщалось, что в отставку Тулеев уйдет в конце весны.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.

 

 

Материалы по теме

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.04.2018 11:30
- гость -

Отставку только через суд и нары!

0  0
1.04.2018 11:32
- гость -

Сенатором будет, а там и квартета в моське,и зарплата поболе.

0  0
1.04.2018 11:33
Гость

Под следствие сразу.

0  0
1.04.2018 11:36
Che

Я устал , я мухожук....

0  0
1.04.2018 11:40
гость

Все таки добили мужика. Вопрос кто? Неужели думаете будет лучше? Криндец будет.

0  0
1.04.2018 11:46
- гость -

Настоящий мужчина никогда не будет пресмыкаться перед своим начальником и издеваться над подчиненными...

0  0
1.04.2018 11:46
- гость -

1.04.2018 11:40
Ой-Ой будет!
Да-да!
Крындец!
Кто если не он?
Ужас! Ужас!

0  0
1.04.2018 11:50
- гость -

Озорник !!! Вот шутканули так шутканули

0  0
1.04.2018 11:54
Гость

Уходить нужно вовремя и красиво, а не когда на это "намекают"...

0  0
1.04.2018 12:09
гость

очень жаль. Мужик, каких мало, сам испытал много горя : в 28 лет погиб сын, в пожаре погибла 11-летняя родственница

0  0
1.04.2018 12:18
Сергей Юрич

Не понимаю идиотов брюзжаших. Этот "вор и убийца" порядок навел в ужасе, коего не дай бог испытать. И уж его яйцам завидовать многим из блажных коментаторов

0  0
1.04.2018 12:21
- гость -

Сразу после пожара надо было, репутацию бы сохранил.

0  0
1.04.2018 13:11
Павсекакий

"Все таки добили мужика. Вопрос кто?"
------
Известно кто. Русофобы конечно. Они амангельдов особенно ненавидят)

0  0
1.04.2018 13:14
- гость -

"Криндец будет".

Это верно! Нет Путина нет России, нет Тулеева нет Кемеровской области!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
13:31
"Это его право": полпред президента в СФО прокомментировал отставку Тулеева 0
13:02
Река Катунь вскрылась в районе села Сростки 0
12:26
"Примите поклон!": Тулеев рассказал о причинах своей отставки 3
12:05
Захарова заявила, что бойкот ЧМ-2018 в России - главная цель западных стран 8
11:29
20 лет во главе угольного сердца России: что нужно знать об Амане Тулееве 23
11:25
Аман Тулеев попросил Путина об отставке 14
11:17
Обслюнено точно: подборка забавных опечаток Amic.ru ко Дню смеха 0
11:02
Игорь Востриков опубликовал видео эвакуации из кинотеатра в "Зимней вишне" 1
10:24
Патриарх Кирилл освятил вербы в Храме Христа Спасителя 0
10:01
Братья Магомедовы задержаны по делу о крупном хищении бюджетных денег 8
09:29
Почти полчаса тушили баню в Барнауле минувшей ночью 0
09:24
Вербное воскресенье: что это за день и почему он так называется 0
09:01
Меньше 1000 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
08:30
Жительница Барнаула задушила сестру, оскорбившую ее ребенка 3
08:04
Гарик Мартиросян покажет на ТНТ 1 апреля новое юмористическое шоу 0
08:00
"Мы не дадим тебе работать!": новая игра от Comedу Radio Барнаул на Amic.ru 2
07:50
Ежедневник: чем запомнилось 1 апреля 0
07:34
Что приготовить в пост из морепродуктов и чем они будут особенно полезны? 2
07:19
Гид по зарплатам сибиряков: сколько получают жители СФО 11
07:03
Дом у пляжа с каминным залом и виноградником продают под Барнаулом 7
06:48
Социальные пенсии, ЖКХ, почта: что изменится в жизни россиян с 1 апреля 1
06:32
Индексация пенсий: кому и насколько поднимут выплату с 1 апреля 2018 года 7
06:23
Снег, метели и гололед обещают в Алтайском крае 1 апреля 0
06:01
Названа дата вскрытия Оби в Барнауле 0
23:07
Автомобилистов приглашают на бесплатный кинопоказ под небом в Барнауле 1
22:06
Легкомоторный самолет упал на автостраду во Франции 0
21:12
Очевидцы сообщили о попытке ограбления магазина в Барнауле 9
20:12
Недовольный барнаулец открыл стрельбу в ночном баре 1
19:58
Россия вышлет 50 дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании 2
19:28
В Британии назвали причины досмотра самолета "Аэрофлота" 1
18:58
Понтонный мост демонтируют в Бийске 0
18:28
Снег, туман и мороз до -21 градуса ждут жителей Алтайского края 1 апреля 0
17:56
Рада пожаловалась, что Украине больше никто не верит 2
17:26
Стритрейсершу Багдасарян вновь задержали в Москве за езду без прав 15
16:58
Прихоти природы в Алтайском крае: из паводка к сугробам 0
16:28
Женщина в Алтайском крае зарабатывала с помощью чужого ребенка 4
15:58
Американка получила пять лет тюрьмы за незаконное голосование на выборах 8
15:28
Новые пуски с космодрома Восточный решили отложить 4
14:58
Дольщики в Алтайском крае вложили в новостройки свыше 25 млрд рублей 8
14:28
Главу компании-собственника кемеровского ТЦ арестовали до 25 мая 13
14:14
Стоп-кадр. Сохраняйте чеки и самообладание 1
13:57
Сестра Савченко заявила об ухудшении здоровья арестованной Надежды 5
13:26
Глава фирмы-собственника "Зимней вишни" была уверена в безопасности ТЦ 14
12:57
Полпред президента в СФО оценил паводковую ситуацию на Алтае с вертолета 8
12:28
Экс-главе Госстройнадзора в Кемерове предъявили обвинение после пожара в ТЦ 2
12:05
Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2018 году? 21
11:54
Минобороны раскрыло процедуру призыва не служивших по состоянию здоровья 3
11:20
Митинг в память о жертвах пожара пройдет в центре Кемерова 2
10:53
Британские полицейские провели обыск на борту самолета "Аэрофлота" 6
10:19
Новосибирский рэп-дуэт прошел в шоу "Песни" на ТНТ 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.