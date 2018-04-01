Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Пятому каналу" заявила, что главная цель некоторых западных стран — не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России.
Как пишет РИА "Новости", отвечая на вопрос ведущего, не может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу, Захарова указала, что это их "голубая мечта".
"Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России...Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля", — отметила она.
Напомним, ранее некоторые европейские страны, США и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи чемпионата по футболу в России.
В Великобритании считают, что Россия причастна к отравлению Скрипалей. В свою очередь, Россия отрицает это обвинение.