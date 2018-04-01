Профессия стенографиста официально перестала существовать в России. Приказ об этом подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает "Фонтанка".
Решение объясняется невостребованностью этого вида деятельности. В Квалификационном справочнике должностей руководителей теперь нет должностей "Секретарь-стенографистка", "Стенографистка" и "Заведующая машинописным бюро".
Наибольшая необходимость быстро записывать речь сегодня существует в суде. Арбитражный суд России предусматривает ведение аудиопротоколов судебных заседаний, однако при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари — как правило, они набирают текст на компьютере.
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