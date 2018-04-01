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"Примите поклон!": Тулеев рассказал о причинах своей отставки

, ИА "Амител"
По словам Тулеева, решение об отставке он считает единственно верным

Фото: скриншот страницы

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал, почему он подал заявление об отставке.

Тулеев с первых секунд обращения начал говорить о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня":

"Мы потеряли 64 человека. И большинство из них дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир",- говорит Тулеев.

Губернатор подчеркнул, что сделал все, что мог, и встретился с семьями погибших: 

"Уважаемые кузбассовцы! Я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить... Дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. В причине пожара разбираются правоохранительные органы России", — подчеркнул он.

Глава Кузбасса, руководивший регионом больше 20 лет, напомнил, какой путь он прошел в должности губернатора.

"Дорогие земляки! Мы вместе с Вами прошли большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками. Голодовки, забастовки. До Кузбасса созидающего, опоры нашего государства. И все это сделали Вы, Вы! И я Вам безмерно благодарен. Совершенно честно прям, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России, и нашего общества. Еще раз спасибо всем за то, что всегда были рядом, в горе, радости и примите поклон! — говорит Тулеев.

При этом он подчеркнул, что решение об отставке считает правильным.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя. Морально нельзя! Мира и добра Вам и Вашим семьям! Пусть Господь хранит каждого из Вас и нашу родную кузнецкую землю", — резюмировал Аман Тулеев.

Напомним, 1 апреля появилась информация о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал президенту России Владимиру Путину заявление об отставке. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.04.2018 12:37
iOne

А как же Карл ???

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1.04.2018 13:04
- гость -

Кораллы у Клары..

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1.04.2018 13:28
iOne

Так Карл их украл.
А она у него кларнет.
А кража это статья.
Может ли такой человек регионом руководить?

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