2 апреля в истории

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Затем, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор "О Союзе Беларуси и России". 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписали Декларацию "О дальнейшем единении России и Беларуси".
Ежегодно 2 апреля, начиная с 1967 года, по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY) отмечается Международный день детской книги. Дата выбрана неслучайно – 2 апреля является днем рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена.
Православные христиане 2 апреля отмечают начало Страстной недели – Великий Понедельник. Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя и его страданиях на кресте.
185 лет назад, 2 апреля 1833 года, вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
2 апреля 1912 года в газете "Los Angeles Times" было впервые упомянуто слово "джаз". Спустя пять лет, в 1917 году, американский журнал "Literary Digest" разъяснял: "Джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться".
152 года назад, 2 апреля 1866-го, скончалась легендарная Надежда Дурова — первая в русской армии женщина-офицер, которую прозвали "кавалерист-девица". Назвавшись Александром Дуровым, она поступила на военную службу, участвовала во многих битвах, неоднократно проявляла отвагу. Император Александр I, пораженный желанием женщины служить родине на военном поприще, разрешил ей остаться в армии в чине корнета гусарского полка под фамилией Александров (производной от его имени), а также обращаться к нему с просьбами. В отставку Дурова вышла в 1816 году в чине штабс-ротмистра.
А 320 лет назад, 2 апреля 1698 года, российский государь Петр I ознакомился с институтом парламентаризма, побывав на заседании обеих палат английского представительного органа.
2 апреля стало важной датой и для мировой космонавтики – в этот день в 1958 году президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил американскому Конгрессу законопроект об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Примечательно, что это событие произошло только после того, как Эйзенхауэр смог оправиться от шока, в который его поверг запуск первого советского спутника.
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