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Ледоход и лесные пожары: опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае на апрель

, ИА "Амител"
Согласно прогнозам, температура воздуха ожидается в пределах нормы

Фото: photosight.ru

Прогноз возможных ЧС на апрель опубликован на официальной странице ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Согласно прогнозу, температура в этом месяце ожидается в пределах нормы. Средняя месячная температура воздуха ожидается +3…+6 градусов, что около нормы.  В первой половине месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -5...0 градусов  до -12..-7,  местами до -17 градусов. Днем от -2...+3 градусов до -6...-1 градуса. Во второй половине месяца — колебания температуры воздуха ночью от  -3...+2 градусов до -8...-3 градусов. Днем от +13...+18 градусов, местами +19...+24 градуса, до +6...+11 градусов. Месячное количество осадков предполагается около нормы, в центральных районах – больше нормы (16-37 мм, в предгорных и горных районах 39-70 мм).

В апреле основным источником чрезвычайных ситуаций природного характера  является разрушение ледового покрова рек и первая волна весеннего половодья. Сейчас процесс весеннего половодья в крае уже стартовал.

В течение месяца ожидается вскрытие рек бассейна Оби. В это время возможны заторы льда. А подъем уровня воды может привести к подтоплению пониженных участков местности.

В МЧС подчеркивают, что во второй половине месяца могут начаться первые лесные пожары. Кроме этого, в апреле сохраняется высокая вероятность пожаров в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем. Наибольшее количество пожаров ожидается в Барнауле, Бийске, Рубцовске.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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1.04.2018 15:04
Вася Пупкин

Капец... Что не утонет, то сгорит

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