Прогноз возможных ЧС на апрель опубликован на официальной странице ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Согласно прогнозу, температура в этом месяце ожидается в пределах нормы. Средняя месячная температура воздуха ожидается +3…+6 градусов, что около нормы. В первой половине месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -5...0 градусов до -12..-7, местами до -17 градусов. Днем от -2...+3 градусов до -6...-1 градуса. Во второй половине месяца — колебания температуры воздуха ночью от -3...+2 градусов до -8...-3 градусов. Днем от +13...+18 градусов, местами +19...+24 градуса, до +6...+11 градусов. Месячное количество осадков предполагается около нормы, в центральных районах – больше нормы (16-37 мм, в предгорных и горных районах 39-70 мм).
В апреле основным источником чрезвычайных ситуаций природного характера является разрушение ледового покрова рек и первая волна весеннего половодья. Сейчас процесс весеннего половодья в крае уже стартовал.
В течение месяца ожидается вскрытие рек бассейна Оби. В это время возможны заторы льда. А подъем уровня воды может привести к подтоплению пониженных участков местности.
В МЧС подчеркивают, что во второй половине месяца могут начаться первые лесные пожары. Кроме этого, в апреле сохраняется высокая вероятность пожаров в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем. Наибольшее количество пожаров ожидается в Барнауле, Бийске, Рубцовске.
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Капец... Что не утонет, то сгорит