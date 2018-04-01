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Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прокомментировал заявление об отставке, которое подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
"Губернатор подал прошение об отставке. Это его право", — цитирует ТАСС слова Меняйло. Издание также отмечает, что от дальнейших комментариев полпред отказался.
Напомним, 1 апреля стало известно о том, что Тулеев, более 20 лет руководивший Кузбассом, попросил президента РФ Владимира Путина об отставке.
О том, что 73-летний губернатор в скором времени может покинуть пост, говорили около года. Изначально вопрос об отставке поднимался в контексте проблем со здоровьем Тулеева.
На новый виток обсуждений эта тема вышла после трагедии в Кемерово, случившейся 25 марта, когда в ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, унесший жизни 64 человек.
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