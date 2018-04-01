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Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева

, ИА "Амител"
Врио главы региона назначен Сергей Цивилёв

Фото: 24smi.org

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.

Отметим, что это именно он встал на колени и попросил прощения у всех жителей города Кемерово. Он был единственный, кто вышел к людям на митинг из представителей власти города и области.

Также на этом митинге Цивилев клялся своими тремя детьми в том, что власти говорят правду и не занижают количество пострадавших и погибших в пожаре.

Кроме этого, все на том же митинге Цивилёв обвинил мужчину, потерявшего в пожаре всю семью, в том, "что он пришел попиариться на горе".

Напомним, 1 апреля стало известно о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление об отставке. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что считает это решение единственно верным.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.04.2018 14:41
Александр Симонов_mailru

Мужской поступок.

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1.04.2018 15:01
- гость -

Всё-таки и правда-уходить надо вовремя.

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