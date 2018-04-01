Президент России Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.
Отметим, что это именно он встал на колени и попросил прощения у всех жителей города Кемерово. Он был единственный, кто вышел к людям на митинг из представителей власти города и области.
Также на этом митинге Цивилев клялся своими тремя детьми в том, что власти говорят правду и не занижают количество пострадавших и погибших в пожаре.
Кроме этого, все на том же митинге Цивилёв обвинил мужчину, потерявшего в пожаре всю семью, в том, "что он пришел попиариться на горе".
Напомним, 1 апреля стало известно о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление об отставке. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что считает это решение единственно верным.
Комментарии
Мужской поступок.
Всё-таки и правда-уходить надо вовремя.